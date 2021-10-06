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С памятника Николаю I на Исаакиевской площади снимают строительные леса. Вот когда его откроют после реставрации

С памятника Николаю I на Исаакиевской площади начали снимать строительные леса. Реставрация памятника длится с 2018 года и окончательно завершится к концу октября.

Kalina Georgieva / Shutterstock.com

Памятник Николаю I был создан архитектором Огюстом Монферраном при участии скульпторов Петра Клодта, Роберта Залемана и Николая Рамазанова по заказу Александра II в память о его отце. Он представляет собой шестиметровую бронзовую скульптуру императора Николая I в парадном мундире Кавалергардского полка и верхом на коне.

С момента установки в 1859 году памятник ни разу не реставрировался комплексно, проводившиеся на протяжении ХХ века ремонтные и реставрационные мероприятия носили в основном локальный характер и затрагивали отдельные элементы. В начале 2000-х состояние памятника было признано аварийным.

Завершить работы по реставрации и открыть монумент планировалось к осени 2021 года. Как пишет «Фонтанка», показывая фотографии виднеющегося из-за строительных лесов памятника, окончательно его откроют через три недели — к концу октября.

Напомним, ранее стало известно, что памятник «Медный всадник» на Сенатской площади закроют лесами для реставрации. В ходе работ статуя императора будет расчищена, а также проведена реставрация постамента. Заказчиком работ выступил Музей городской скульптуры, а исполняет контракт реставрационная мастерская «Наследие».

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