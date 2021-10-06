Власти Петербурга планируют открыть еще один корпус «Ленэкспо» для больных с COVID-19

Власти Петербурга панируют открыть дополнительный корпус временного госпиталя в «Ленэкспо». Это связано с ростом заболеваемости COVID-19, пишет «Фонтанка».

Расширение необходимо из-за нехватки мест для новых госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Также с 7 октября планируется открыть 110 коронавирусных коек в Александровской больнице. А при необходимости это количество возможно увеличить, поскольку больница еще не вся переоборудована для пациентов с COVID-19.

В Петербурге продолжает расти заболеваемость и госпитализация с коронавирусом и пневмониями, а число смертей от коронавируса за сутки в России впервые превысило 900.

Напомним, в городе на сегодняшний день работает 19 больниц, принимающих пациентов с COVID-19, из них девять медучреждений полностью перепрофилированы для приема больных с коронавирусом. Об этом заявили в Комитете по здравоохранению специально для издания «Собака.ru».

Помимо этого, в Петербурге с 1 октября в Госпитале для ветеранов войн открыли почти тысячу коек для пациентов с коронавирусом, а в стационаре-трансформере продолжат принимать пациентов в плановом режиме.