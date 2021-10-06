Как изменится движение общественного транспорта из-за закрытия Биржевого моста? Вот схема Смольного

Из-за закрытия Биржевого моста на реконструкцию изменится движение общественного транспорта. Смольный сохранит все маршруты, проходившие по переправе, но перенаправит их на соседа — Тучков мост.
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С 9 октября автобусные маршруты №10 и №191, а также троллейбусный маршрут №7 после Дворцового моста будут направлены в объезд — по Университетской набережной, 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту. Количество транспорта на этих направлениях будет сохранено. Автобусы и троллейбусы вернутся на Биржевой мост после окончания основных ремонтных работ — в ноябре 2022 года.
Комитет по транспорту просит пассажиров общественного транспорта и автомобилистов заранее планировать маршруты передвижения по городу.
Напомним, Биржевой мост полностью закроют для движения на неделю позже, чем планировалось — как для автомобилей, так и пешеходов он станет недоступен с 8 октября. Переправу ждет капитальный ремонт, планировать проведение которого начали еще в 2019 году.
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