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Как изменится движение общественного транспорта из-за закрытия Биржевого моста? Вот схема Смольного

Из-за закрытия Биржевого моста на реконструкцию изменится движение общественного транспорта. Смольный сохранит все маршруты, проходившие по переправе, но перенаправит их на соседа — Тучков мост.

Фото: Shutterstock.com

С 9 октября автобусные маршруты №10 и №191, а также троллейбусный маршрут №7 после Дворцового моста будут направлены в объезд — по Университетской набережной, 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту. Количество транспорта на этих направлениях будет сохранено. Автобусы и троллейбусы вернутся на Биржевой мост после окончания основных ремонтных работ — в ноябре 2022 года.

Комитет по транспорту просит пассажиров общественного транспорта и автомобилистов заранее планировать маршруты передвижения по городу.

Напомним, Биржевой мост полностью закроют для движения на неделю позже, чем планировалось — как для автомобилей, так и пешеходов он станет недоступен с 8 октября. Переправу ждет капитальный ремонт, планировать проведение которого начали еще в 2019 году.

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