Как изменится движение общественного транспорта из-за закрытия Биржевого моста? Вот схема Смольного

С 9 октября автобусные маршруты №10 и №191, а также троллейбусный маршрут №7 после Дворцового моста будут направлены в объезд — по Университетской набережной, 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту. Количество транспорта на этих направлениях будет сохранено. Автобусы и троллейбусы вернутся на Биржевой мост после окончания основных ремонтных работ — в ноябре 2022 года.

Комитет по транспорту просит пассажиров общественного транспорта и автомобилистов заранее планировать маршруты передвижения по городу.