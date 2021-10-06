О том, зачем нужна проверка систем оповещения:

Комплексная проверка проводится для того, чтобы определить исправность и готовность всех технических средств оповещения и каналов связи к массовому оповещению петербуржцев о чрезвычайных ситуациях, отработать действия всех задействованных служб, а также проинформировать жителей о порядке оповещения при ЧС и о том, как им действовать в случае чрезвычайной ситуации. Результаты Комплексной проверки позволят в дальнейшем более эффективно определить основные направления развития системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга.