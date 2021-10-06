Сегодня утром в Петербурге проверят систему оповещения населения. Одновременно включат электромеханические сирены и уличные громкоговорители, задействуют также телеканалы и радиостанции.
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Проверка системы оповещения пройдет с 10:35 до 10:44. По всему городу будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения отдельных организаций, сопряженных с городской системой. Также будут задействованы телеканалы и радиостанции.
Комплексная проверка будет проходить в следующем порядке:
- С 10:35 до 10:37 — передача речевого сообщения о начале Комплексной проверки.
- С 10:40 до 10:43 — подача предупредительного сигнала «Внимание всем!». Она подразумевает запуск электромеханических сирен, трансляция сигнала по проводному радио, уличным громкоговорителям и другим средствам оповещения.
- С 10:43 до 10:44 — передача речевого сообщения о завершении Комплексной проверки.
Городской мониторинговый центр
О том, зачем нужна проверка систем оповещения:
Комплексная проверка проводится для того, чтобы определить исправность и готовность всех технических средств оповещения и каналов связи к массовому оповещению петербуржцев о чрезвычайных ситуациях, отработать действия всех задействованных служб, а также проинформировать жителей о порядке оповещения при ЧС и о том, как им действовать в случае чрезвычайной ситуации. Результаты Комплексной проверки позволят в дальнейшем более эффективно определить основные направления развития системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга.
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