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Без паники: сегодня утром в Петербурге проверят систему оповещения

Сегодня утром в Петербурге проверят систему оповещения населения. Одновременно включат электромеханические сирены и уличные громкоговорители, задействуют также телеканалы и радиостанции.

Фото: Shutterstock.com

 

Проверка системы оповещения пройдет с 10:35 до 10:44. По всему городу будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения отдельных организаций, сопряженных с городской системой. Также будут задействованы телеканалы и радиостанции.

Комплексная проверка будет проходить в следующем порядке:

  • С 10:35 до 10:37 — передача речевого сообщения о начале Комплексной проверки.
  • С 10:40 до 10:43 — подача предупредительного сигнала «Внимание всем!». Она подразумевает запуск электромеханических сирен, трансляция сигнала по проводному радио, уличным громкоговорителям и другим средствам оповещения.
  • С 10:43 до 10:44 — передача речевого сообщения о завершении Комплексной проверки.

Городской мониторинговый центр

О том, зачем нужна проверка систем оповещения:

Комплексная проверка проводится для того, чтобы определить исправность и готовность всех технических средств оповещения и каналов связи к массовому оповещению петербуржцев о чрезвычайных ситуациях, отработать действия всех задействованных служб, а также проинформировать жителей о порядке оповещения при ЧС и о том, как им действовать в случае чрезвычайной ситуации. Результаты Комплексной проверки позволят в дальнейшем более эффективно определить основные направления развития системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга.

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