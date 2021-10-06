Синоптик рассказал о климатических особенностях Москвы и Петербурга на примере первой пятидневки октября

В конце сентября над территорией Европейской России начал господствовать антициклон, и всю первую пятидневку октября Москва и Петербург провели под его влиянием. Несмотря на одинаковые погодные условия, температурные рекорды были разные — и все дело в климатических особенностях двух столиц.
Фото: Shutterstock.com
Как рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, еще в конце сентября на «вахту погоды» над территорией Европейской России заступил антициклон, и все прошедшие дни октября и Москва, и Петербург находились под его влиянием. «Но каким разным оказался температурный фон в этих городах. Такой разный антициклон или октябрьские контрасты российских столиц», — отметил синоптик.
По итогам первых пяти дней октября средняя температура воздуха в Москве составит +6,0 градуса — это на 2,5 градуса ниже климатической нормы. Петербург, влияние на погоду в котором оказывал тот же антициклон, отметился другими рекордами — средняя температура здесь составила +10,0 градусов, что на 3,8 градуса превышает норму. Единственной схожестью погодных условий стало отсутствие дождей — в двух столицах было одинаково сухо.
«Вот так ярко проявились физико-географические, а значит, и климатические особенности российских столиц», — резюмировал Леус.
Фото: Shutterstock.com
По прогнозу Леуса, сегодня, 6 октября, синоптическая ситуация в Петербурге сформируется под влиянием северо-западной периферии «огромного и мощного» антициклона. Его стараниями облаков в небе станет меньше, по-прежнему обойдется без дождей, будет ветрено. Температура воздуха составит +13…+15 градусов, по области +10…+15. Ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», четверг, 7 октября, Петербург проведет без осадков, ветер ожидается южный умеренный. Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, днем +12…+14. В пятницу, 8 октября, также обойдется без осадков, ветер юго-западный умеренный. В ночное время суток +5…+7 градусов, днем воздух прогреется до +11…+13. В эти дни атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.
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