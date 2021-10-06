Синоптик рассказал о климатических особенностях Москвы и Петербурга на примере первой пятидневки октября

Как рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, еще в конце сентября на «вахту погоды» над территорией Европейской России заступил антициклон, и все прошедшие дни октября и Москва, и Петербург находились под его влиянием. «Но каким разным оказался температурный фон в этих городах. Такой разный антициклон или октябрьские контрасты российских столиц», — отметил синоптик.

По итогам первых пяти дней октября средняя температура воздуха в Москве составит +6,0 градуса — это на 2,5 градуса ниже климатической нормы. Петербург, влияние на погоду в котором оказывал тот же антициклон, отметился другими рекордами — средняя температура здесь составила +10,0 градусов, что на 3,8 градуса превышает норму. Единственной схожестью погодных условий стало отсутствие дождей — в двух столицах было одинаково сухо.

«Вот так ярко проявились физико-географические, а значит, и климатические особенности российских столиц», — резюмировал Леус.