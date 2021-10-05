Названа дата проведения Петербургского международного экономического форума в 2022 году

Ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ:

Петербургский международный экономический форум остается одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. В этом году для организации Форума были разработаны беспрецедентные меры эпидемиологической безопасности, которые сегодня уже стали золотым стандартом проведения мероприятий в период пандемии. Новая реальность диктует нам необходимость действовать сообща, вместе искать решения для противостояния глобальным вызовам. Мы видим высокий уровень интереса международного сообщества к таким площадкам диалога: уже сегодня целый ряд стран выразил заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022.