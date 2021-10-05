Названа дата проведения Петербургского международного экономического форума в 2022 году

Петербургский международный экономический форум в 2022 году пройдет с 15 по 18 июня. Он станет юбилейным, 25-ым по счету, страной-гостем форума выступит Египет.
Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня 2022 года. Страной-гостем форума в следующем году выступит Египет.
Антон Кобяков
Ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ:
Петербургский международный экономический форум остается одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. В этом году для организации Форума были разработаны беспрецедентные меры эпидемиологической безопасности, которые сегодня уже стали золотым стандартом проведения мероприятий в период пандемии. Новая реальность диктует нам необходимость действовать сообща, вместе искать решения для противостояния глобальным вызовам. Мы видим высокий уровень интереса международного сообщества к таким площадкам диалога: уже сегодня целый ряд стран выразил заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022.
В 2021 году ПМЭФ стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса и состоялся с использованием современных цифровых технологий. За четыре дня работы форум посетили свыше 13 500 участников из 141 страны, в том числе представители более тысячи организаций СМИ из 46 стран.
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