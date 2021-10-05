В Московском районе появилось новое общественное пространство — со столами для пинг-понга и зонами отдыха людей всех возрастов

Благоустройство проводилось во дворе дома №95 по Пулковскому шоссе. Концепция нового пространства создавалась вместе с жителями В новом общественном пространстве предусмотрены зоны отдыха для людей разного возраста. На территории для малышей размещены игровой комплекс, лабиринт, песочный дворик, доска для рисования. Для детей постарше предусмотрены карусели и конструкции для лазания. Все детские площадки оборудованы безопасным покрытием из каучуковой крошки.

На спортивной площадке установлены тренажеры и столы для пинг-понга. Также здесь есть отдельная территория для отдыха пожилых людей.

«Замечательно, что в Петербурге живут неравнодушные люди, которое активно участвуют в развитии городского пространства. Им важно, как будет выглядеть их дом, их двор, их район и весь наш город», — отметил губернатор Александр Беглов.

Работы по благоустройству проводило МО Пулковский меридиан в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках этого проекта в Московском районе до конца года появится в общей сложности пять современных общественных пространств. Благоустройство внутриквартальных скверов на проспекте Космонавтов, 15 и Варшавской улице, 53 уже закончено. В октябре завершатся работы на площади перед Российской национальной библиотекой на Московском проспекте и в сквере на Московском проспекте, 133.