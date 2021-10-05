Больше облаков, но без дождей: антициклон продолжает господствовать в Петербурге и дарить хорошую погоду

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 5 октября, погода в Петербурге будет формироваться в противоборстве северо-западной периферии обширного антициклона и атмосферного фронта, проходящего по Скандинавии. «Облаков в небе станет больше, но до дождей дело не дойдет, а вот ветер станет более плотным, что слегка ограничит дневной прогрев», — отметил синоптик.

Температура воздуха в Петербурге сегодня составит +12…+14 градусов, по области +10…+15. Ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

По данным «Яндекса», температура воздуха сегодня — вполне обычная для начала октября, а вот солнце, появление которого прогнозирует сервис — редкость. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно — 31 раз. 20 раз было облачно с прояснениями, 6 раз — ясно.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», хорошая погода продержится в Петербурге до четверга. Завтра, 6 октября, ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В четверг, 7 октября, также ожидается переменная облачность, все еще без осадков, ветер своего направления и силы не изменит. В ночное время суток +6…+8 градусов, в пригородах местами до +3, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.