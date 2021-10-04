Петербургский Железный человек: студент создал экзоскелет, который умеет поднимать тяжелые предметы

Свой первый прототип Ледюкова смастерил еще в восьмом классе школы, смотря ролики на YouTube. Сейчас студент университета работает уже над пятым вариантом экзоскелета. Корпус костюма сделан из углепластика, пневмопоршни — из стали и алюминия, а подшипники — из закаленной стали. По сравнению с предыдущими вариантами «костюма», новая версия легче и прочнее. Но Ледюков продолжает совершенствовать элементы сборки.

Главная задача экзоскелета — помочь человеку поднять тяжелый предмет. В перспективе снаряжение может использоваться в МЧС. В таком костюме спасатели смогут пройти в разрушенное здание там, где не смогла проехать крупногабаритная техника.

Еще из плюсов разработки — костюм может защитить человека и от падающих обломков. Студент признался, что в спасательном ведомстве предложили испытать последнюю модель на полигоне.

Напомним, в Университете ИТМО создали Telegram-бот, позволяющий проследить за легендарным облетом орбиты Земли от лица первого космонавта планеты. А еще мы собрали 20 главных изобретений ИТМО: от нового языка программирования до наномашин против рака.