Петербургский Железный человек: студент создал экзоскелет, который умеет поднимать тяжелые предметы

В Петербурге студент факультета систем управления и робототехники университета ИТМО Алексей Ледюков создал экзоскелет, который в перспективе сможет поднимать до 80 килограммов. Разработкой заинтересовались в МЧС, пишет ITMO.NEWS.
Свой первый прототип Ледюкова смастерил еще в восьмом классе школы, смотря ролики на YouTube. Сейчас студент университета работает уже над пятым вариантом экзоскелета. Корпус костюма сделан из углепластика, пневмопоршни — из стали и алюминия, а подшипники — из закаленной стали. По сравнению с предыдущими вариантами «костюма», новая версия легче и прочнее. Но Ледюков продолжает совершенствовать элементы сборки.
Главная задача экзоскелета — помочь человеку поднять тяжелый предмет. В перспективе снаряжение может использоваться в МЧС. В таком костюме спасатели смогут пройти в разрушенное здание там, где не смогла проехать крупногабаритная техника.
Еще из плюсов разработки — костюм может защитить человека и от падающих обломков. Студент признался, что в спасательном ведомстве предложили испытать последнюю модель на полигоне.
Напомним, в Университете ИТМО создали Telegram-бот, позволяющий проследить за легендарным облетом орбиты Земли от лица первого космонавта планеты. А еще мы собрали 20 главных изобретений ИТМО: от нового языка программирования до наномашин против рака.
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