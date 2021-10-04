В Петербурге 2024 год объявлен годом СПбГУ. К празднику вузу подарят землю для строительства нового кампуса

В честь 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета 2024 год объявлен годом СПбГУ. В качестве подарка вузу передадут землю Пушкинском районе для размещения нового кампуса, пишет «Бумага» со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.
В Смольном приняли решение поддержать инициативу вуза и объявить 2024 год годом СПбГУ. Планируется большая праздничная программа. Город преподнесет вузу главный подарок — земельные участки в Пушкинском районе для размещения нового кампуса.
«Изменения в правила землепользования и застройки позволят создать научно-образовательный центр мирового уровня», — заявил Беглов.
СПбГУ отметит 300-летний юбилей 8 февраля 2024 года. Сейчас вуз готовится к этой дате, уже запланировано порядка 30 мероприятий. Среди них — присвоение имени СПбГУ космическому объекту, реконструкция университетского Ботанического сада, капитальный ремонт общежитий, выпуск памятной монеты.
Напомним, в 2022-2026 годах в Пушкинском районе Петербурга построят единый университетский кампус СПбГУ. На территории не менее 150 гектаров разместится научно-технологический медицинский комплекс, учебные и учебно-лабораторные корпуса, блок обеспечения уставной деятельности университета, общежития, конгресс-центр и различные объекты инфраструктуры.
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