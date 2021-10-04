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В Петербурге скончался автор идеи памятников зайцу у Петропавловской крепости и коту Елисею Сергей Лебедев

В воскресенье, 3 октября, в Петербурге скончался краевед Сергей Лебедев. Он стал автором идеи выдвинувший идеи скульптур зайца у Петропавловской крепости, коту Елисею, кошке Василисе и фотографу на Малой Садовой улице.

Фото: vk.com/serge_lebedev

Лебедеву было 74 года. О смерти ученого написали его близкие в соцсетях.

«Сегодня ночью не стало Сергея Борисовича… Светлая память этому человечищу с большой буквы, мир его праху, скорбим», — написал на его странице художник Алексей Коцюбинский.

Неделю назад историка госпитализировали с коронавирусом в Боткинскую больницу. Его поместили в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, пишет «Деловой Петербург».

Краевед стал автором сразу нескольких знаменитых памятников. Среди них скульптура зайца у Петропавловской крепости, памятники коту Елисею, кошке Василисе и фотографу на Малой Садовой улице. Также Лебедев предложил установить мемориальные доски, посвященные Ленинградскому блокадному радио и роману Достоевского «Преступление и наказание».

Напомним, в Петербурге на 77 году жизни скончалась Татьяна Юрьева — директор Музея современного искусства имени Дягилева и профессор кафедры изобразительного искусства факультета свободных искусств и наук СПбГУ.

Также сегодня ушла из жизни Ольга Старовойтова — член международного союза журналистов, общественный деятель и президент фонда «Музей Галины Старовойтовой». Ольга была младшей сестрой Галины Старовойтовой — депутата и правозащитника, которая была застрелена в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 года.

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