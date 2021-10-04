«Пытаемся все таки как то успокоить Шлиссика и придумываем разные способы примирить его с Крошем. На этом видео например, совместный обед наших завсегдатаев. Но, после его окончания Шлипсик тут же переключается на Крошика и начинает его с упоением гонять. Так что опять приходится их разделять», — поделились сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы.

Напомним, в сентябре Шлиссик «снял пробу» с первой партии осенней ряпушки — рыбы, обитающей водах Ладожского озера. Нерпенок, которого отпустили на волю в конце июля 2020 года, не смог вести жизнь вольного мореплавателя и вернулся к людям. Он официально поселился на территории «Водоканала» в Репино, а чтобы стать любимчиком даже потолстел — прямо как Крошик. С главной ластоногой звездой Петербурга Шлиссик с тех пор и не поладил.