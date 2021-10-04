18+
  • Город
  • Город
Город

«Продолжаем позднее бабье лето»: синоптики рассказали о погоде на начало недели в Петербурге

В Петербурге продолжается позднее бабье лето — без дождей и с температурой воздуха на 2-3 градуса выше климатической нормы. Рассказываем, какой будет погода в ближайшие дни.

Фото: Shutterstock.com

 

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 4 октября, Петербург останется на периферии обширного антициклона, центр которого будет находиться над берегами Вятки. Он сохранит в регионе преимущественно солнечную погоду, дождей не ожидается, а температурный фон будет на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Сегодня воздух в городе прогреется до +14…+16 градусов, по области +11…+16. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. «Продолжаем позднее бабье лето», — резюмировал синоптик.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 5 октября, ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью составит +7…+9 градусов, днем +12…+14.

В среду, 6 октября, ночью в Петербурге облачно с прояснениями, днем ожидается переменная облачность — и все еще без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. В ночное время суток температура воздуха составит +6…+8 градусов, днем прогреется до +12…+14. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: