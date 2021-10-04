«Продолжаем позднее бабье лето»: синоптики рассказали о погоде на начало недели в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 4 октября, Петербург останется на периферии обширного антициклона, центр которого будет находиться над берегами Вятки. Он сохранит в регионе преимущественно солнечную погоду, дождей не ожидается, а температурный фон будет на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Сегодня воздух в городе прогреется до +14…+16 градусов, по области +11…+16. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. «Продолжаем позднее бабье лето», — резюмировал синоптик.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 5 октября, ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью составит +7…+9 градусов, днем +12…+14.

В среду, 6 октября, ночью в Петербурге облачно с прояснениями, днем ожидается переменная облачность — и все еще без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. В ночное время суток температура воздуха составит +6…+8 градусов, днем прогреется до +12…+14. Атмосферное давление будет слабо повышаться.