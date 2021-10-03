Стало известно, сколько денег потратят на новогоднее оформление улиц и Рождественскую ярмарку

В Смольном объявили конкурсы на новогоднее оформление улиц и Рождественскую ярмарку. В общей сложности на эти цели потратят более 200 млн рублей — меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Фонтанка».
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В частности, Рождественскую ярмарку планируют открыть на Манежной площади и прилегающим к ней Малой Садовой и Кленовой улицах. За основу концепции вновь возьмут сказку Гофмана «Щелкунчик» — с 8-метровым тортом с мышами, воздушным шаром, в котором будут сидеть Щелкунчик и Мари, а также городками в виде пряничных домиков. Также здесь появится фуд-корт.
Городской центр рекламы и праздничного оформления закупит искусственные ели, световые композиции и гирлянды. Кроме того, предусмотрена праздничная подсветка на площади Искусств, Биржевой площади, Университетской набережной и набережной лейтенанта Шмидта.
При этом чиновники могут внести коррективы в эти планы. Межведомственная рабочая группа под руководством вице-губернатора Бориса Пиотровского продолжает трудиться над единой концепцией новогоднего оформления. Она может быть представлена в течение двух недель, сообщили в пресс-службе комитета по культуре.
Напомним, в прошлом году на Дворцовой площади установили 25-метровую живую ель — впервые с 2012 года. Ее украсили в стиле ретро. «Собака.ru» показывала, как к этому готовились. По многочисленным просьбам горожан, в Смольном приняли решение оставить ель до конца января, однако дерево разобрали раньше срока. После из дерева изготовили настенные часы, которые получили в подарок детские социальные учреждения Петербурга.
Этой осенью в Петербурге также запустили голосование, в котором горожане решали, какая ель украсит Дворцовую площадь на Новый год.
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