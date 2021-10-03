Стало известно, сколько денег потратят на новогоднее оформление улиц и Рождественскую ярмарку

В частности, Рождественскую ярмарку планируют открыть на Манежной площади и прилегающим к ней Малой Садовой и Кленовой улицах. За основу концепции вновь возьмут сказку Гофмана «Щелкунчик» — с 8-метровым тортом с мышами, воздушным шаром, в котором будут сидеть Щелкунчик и Мари, а также городками в виде пряничных домиков. Также здесь появится фуд-корт.

Городской центр рекламы и праздничного оформления закупит искусственные ели, световые композиции и гирлянды. Кроме того, предусмотрена праздничная подсветка на площади Искусств, Биржевой площади, Университетской набережной и набережной лейтенанта Шмидта.

При этом чиновники могут внести коррективы в эти планы. Межведомственная рабочая группа под руководством вице-губернатора Бориса Пиотровского продолжает трудиться над единой концепцией новогоднего оформления. Она может быть представлена в течение двух недель, сообщили в пресс-службе комитета по культуре.