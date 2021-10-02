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Пассажир упал на рельсы на станции метро «Площадь Восстания». Движение поездов было затруднено

 В Петербурге на станции метро «Площадь Восстания» пассажир упал на рельсы. В связи с этим движение поездов на красной линии метрополитена затруднено, сообщили в пресс-службе подземки.

Так, поезда курсируют на участках «Девяткино»-«Площадь Ленина» и «Нарвская»-«Проспект Ветеранов» из-за падения пассажира на рельсы. От «Проспекта Ветеранов» до «Девяткино» движение осуществляется в полном объеме. Наши читатели сообщают о длительном времени ожидания от станции «Девяткино».

Как пишет «Фонтанка», под составом оказалась женщина. Ее состояние пока неизвестно.

UPD: Сейчас движение осуществляется в полном объеме, интервал восстанавливается.

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