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В Ботаническом саду пройдет Фестиваль клена — с мастер-классом по розжигу самовара и дегустацией чая

В эти выходные, 2 и 3 октября, в Ботаническом саду Петра Великого состоится Фестиваль кленов. Об этом рассказали в соцсетях сада.

Всего в Ботаническом саду есть более 50 видов клена. Фестиваль будет проходить с 10:00 до 16:30. В программе — прогулки по Субтропическому маршруту, вокруг нижней чаши пруда в Японском саду, а также по Парку-дендрарию с маршрутным листом и Аллее стихов об осени. Посетители смогут поучаствовать в мастер-классе по розжигу самовара и попробовать чай из него. 

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