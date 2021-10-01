Путин поручил выделить Петербургу почти 100 млрд рублей на новые вагоны метро и ЗСД

Город должен получить порядка 96,9 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Эти деньги пойдут на покупку 950 вагонов для нужд метрополитена. Средства дают на возвратной основе. Помимо этого, власти Петербурга и Ленобласти должны до 30 ноября представить предложения по развитию сети подземки и строительству станции «Кудрово» и электродепо «Правобережное» в 47 регионе.

Еще 6 млрд рублей из федерального бюджета пойдут на подключение ЗСД к Широтной магистрали и создания транспортной развязки с Витебским проспектом. Транш разделят на две части: по 3 млрд рублей в 2022 и 2023 годах. Средства также выделят на обновление городского электрического транспорта и развитие улично-дорожной сети Кронштадта.

На развитие железнодорожной инфраструктуры Петербургу планируют выделить 48,3 млрд рублей в 2022–2024 годах. Отдельной строкой расхода выделили строительство и реконструкция объектов для обеспечения транспортной доступности комплекса «Игора Драйв» во время проведения российского этапа «Формулы 1». На эти цели планируют выделить 4,8 млрд рублей.