Путин поручил выделить Петербургу почти 100 млрд рублей на новые вагоны метро и ЗСД

Владимир Путин утвердил перечень поручений для развития транспортного узла Петербурга. Соответствующее решение опубликовано на сайте на сайте Кремля.
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Город должен получить порядка 96,9 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Эти деньги пойдут на покупку 950 вагонов для нужд метрополитена. Средства дают на возвратной основе. Помимо этого, власти Петербурга и Ленобласти должны до 30 ноября представить предложения по развитию сети подземки и строительству станции «Кудрово» и электродепо «Правобережное» в 47 регионе.
Еще 6 млрд рублей из федерального бюджета пойдут на подключение ЗСД к Широтной магистрали и создания транспортной развязки с Витебским проспектом. Транш разделят на две части: по 3 млрд рублей в 2022 и 2023 годах. Средства также выделят на обновление городского электрического транспорта и развитие улично-дорожной сети Кронштадта.
На развитие железнодорожной инфраструктуры Петербургу планируют выделить 48,3 млрд рублей в 2022–2024 годах. Отдельной строкой расхода выделили строительство и реконструкция объектов для обеспечения транспортной доступности комплекса «Игора Драйв» во время проведения российского этапа «Формулы 1». На эти цели планируют выделить 4,8 млрд рублей.
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