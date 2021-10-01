Какой будет погода в первый день октября в Петербурге? Вот прогноз синоптиков

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, в первый день октября Петербург останется под влиянием обширного антициклона. Он сохранит в регионе облачную, с неустойчивыми прояснениями погоду, дождей не ожидается.

Температура воздуха сегодня в Петербурге составит +11…+13 градусов, по области прогреется до +14 — такие значения, по словам Леуса, близки к климатической норме. Ветер ожидается южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 миллиметра ртутного столба, что существенно выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 2 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, день пройдет без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный — ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит +7…+9 градусов, днем +12…+14.

Воскресенье, 3 октября, в Петербурге будет облачно с прояснениями, обойдется без существенных осадков. Ветер ожидается южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночное время суток составит +5…+7 градусов, днем прогреется до +13…+15.

Напомним, сентябрь 2021 года в Петербурге стал самым холодным за четверть века. Средняя температура воздуха составила +10,2 градуса — месяц существенно опередил в споре холодных сентябрь 2000-го и уже не догонит сентябрь 1996-го.