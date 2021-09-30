Высокоскоростную магистраль «Москва — Санкт-Петербург» планируют построить к 2027 году

Всего планируется проложить 629,7 км высокоскоростной железнодорожной линии. Основной специализацией этих путей будет пассажирское движение.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, РЖД не сможет полностью профинансировать строительство ВСМ, поэтому схема выделения денег будет особенной. А министр финансов Антон Силуанов заявлял, что средства на возведение магистрали в бюджете заложены, однако реализовать проект можно на заемные средства.

Планируется, что в 2024 году введут в эксплуатацию входы ВСМ в Москву и Петербург, а полностью закончить строительство должны к 2027 году. Отмечается, что стоимость строительства составит около 1,5 триллиона рублей.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной специализированной железнодорожной магистрали «Москва—Петербург». Время в пути по ней составит 2,5 часа — на полтора часа быстрее, чем на «Сапсане».

Также рядом с Ленинградским вокзалом построят еще один вокзал для поездов высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин