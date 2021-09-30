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Аномальные пробки: центр Петербурга «покраснел» на девять баллов 

В Петербурге вечером 30 сентября на дорогах образовались серьезные пробки. Сервис «Яндекс.Карты» оценивают ситуацию на улицах города на девять баллов.

Больше всего затруднений на центральных улицах Петербурга: на Невском, Лиговском и Литейных проспектах, на многих набережных. Также наблюдаются проблемы с проездом и на внешнем кольце КАД возле Шушар и Мурино, в Пушкине и на Пулковском шоссе.

Причиной пробок на дорогах могли стать многочисленные аварии, которые фиксируются по всему городу и на окраинах. Сервис прогнозирует, что после 20.00 заторы на дорогах начнут «рассасываться», а после девяти вечера спадут совсем.

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