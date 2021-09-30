«Дом книги» намерен обжаловать решение о выселении из дома Зингера

Юристы «Дома книги» уже готовят соответствующие документы, чтобы подать жалобу на владельца помещения «Альфа-банк». Одновременно с этими действиями ведутся поиски нового помещения. Площадь нового пространства должна быть не менее 1000 квадратных метров. Представитель книжного также подчеркнул, что они открыты к предложениям об аренде.

Напомним, книжный магазин «Дом книги» может покинуть помещения в Доме Зингера на Невском проспекте. Помимо главного книжного города, свое место может потерять и офис ВКонтакте, который тоже снимает помещения в этом здании. Вместо известного книжного магазина может разместиться государственная сеть «ТФ Санкт-Петербургский дом книги».

Также в Доме Зингера петербуржцы заметили ядовито-яркую витрину. Горожан возмутил внешний облик вывески нового магазина сладостей. Они посчитали ее «ядовитым недоразумением».