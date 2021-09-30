Станция метро «Зенит» будет полностью закрыта в будни из-за низкого пассажиропотока

Режим работы станции «Зенит» изменится с 1 октября. В будние дни подземка будет закрыта, в выходные и праздничные откроют для пассажиров только вестибюль №2 — выход к Южной дороге, ближайший выход к стадиону «Газпром Арена». В дни проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на стадионе будут открыты оба вестибюля станции.

Как пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службу петербургского метрополитена, станцию закрыли из-за низкого пассажиропотока. По данным Смольного, на станции «Зенит» в среднем за месяц бывает 300 тысяч человек, ежедневно — 10 тысяч. Ниже показатели у станции «Обухово» (около 270 тысяч посещений в месяц, 9 тысяч в день), «Шушар» (241 тысяча, 8 тысяч) и «Волковской» (171 тысяча, 5 тысяч).

Напомним, о том, что режим работы станции петербургского метрополитена «Зенит» будет зависеть от матчей на стадионе «Газпром Арена», стало известно еще в августе. Так, северный павильон станции был открыт только в случае большого потока болельщиков.

Станции метрополитена «Беговая» и «Новокрестовская», которая теперь носит название «Зенит», открыли в мае 2018 года — в преддверии Чемпионата мира по футболу. Уже в июле в вестибюле начались протечки — очевидцы заметили, как по стенам в непосредственной близости от эскалаторов льется вода. В августе траволаторы на станции закрыли на ремонт. В сентябре, после проведения работ по восстановлению внешнего вида станции, от стен вновь начала отваливаться плитка.

За полгода с момента открытия на новых станциях нашли более тысячи дефектов. В январе 2019 года плитку в вестибюле станции метро «Зенит» полностью сняли и покрыли стены полиэтиленом. Предельным сроком сдачи назывался декабрь 2019 года. Вновь открыть станцию для пассажиров удалось только 10 июля 2021 года — за два дня до старта Чемпионата Европы по футболу.