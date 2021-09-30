«Перспективы» открыли фотоинсталляцию у «Манежа» к 25-летию благотворительной организации

Благотворительная организация «Перспективы» появилась после того, как в 1996 году славистка из Германии Маргарете фон дер Борх и медбрат-волонтер Доминик Шлун пришли в считавшийся самым тяжелым корпус детского дома-интерната в Павловске. Сместе с единомышленниками они стали день за днем наполнять событиями, впечатлениями и эмоциями будни детей, которые считались необучаемыми и нечувствующими.

«Вот уже 25 лет «Перспективы» помогают людям с тяжелыми формами инвалидности в павловском Детском доме-интернате №4, в Психоневрологическом интернате №3 в Петергофе, в семьях, где есть дети с нарушениями развития. 25 лет — это десятки реализованных проектов, направленных на то, чтобы люди с инвалидностью жили нормальной жизнью. Сотни публикаций и выступлений, разрушающих стереотипы. Тысячи улыбок подопечных. И непоколебимая уверенность в том, что каждый человек — особенный, каждый заслуживает полноценной жизни», — рассказали «Собака.ru» в «Перспективах».

Фотоинсталляцию у «Манежа» к 25-летию благотворительной организации «Перспективы» можно посетить до 10 октября.