В Ботаническом саду Петра Великого наступила золотая осень. Петербуржцев зовут любоваться листьями, пить чай и читать стихи

Десятки видов берез, рябин, орехов, вишень и кленов делают парк-дендрарий Ботанического сада Петра Великого самым многоцветным в Петербурге — благодаря разнообразию видов, золотая осень длиться в нем на целую неделю дольше. В рамках фестиваля можно будет познакомиться с 50-ю видами кленов, понаблюдать за производством кленового сиропа, пройти мастер-класс по розжигу самовара, прочитать стихи об осени и просто погулять по саду.

«Род Клен объединяет около 150 видов. Латинское название «Acer» — «острый» — связывают с заостренными листьями, характерными для многих видов. В большинстве своем клены — листопадные деревья умеренных широт Северного полушария, однако, в тропиках Юго-Восточной Азии встречаются и вечнозеленые виды. Для Северо-Запада России и окрестностей Санкт-Петербурга местным видом является клен остролистный», — рассказали в в пресс-службе ботсада.

Фестиваль кленов в Ботаническом саду Петра Великого на улице Профессора Попова, 2 пройдет 2 и 3 октября. Билеты можно приобрести в кассах сада в день посещения с 10:00 до 16:30 или по ссылке.