Основателя компании Group-IB арестовали по подозрению в госизмене

Все материалы дела засекречены. По статье о госизмене Сачкову может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Юристы Group-IB считаю, что основатель и гендиректор компании Сачков невиновен. Они также не стали комментировать выдвинутые обвинения и обстоятельства уголовного дела.

Также сообщалось, что накануне в московском офисе компании прошли обыски. В Group-IB эту информацию подтвердили и заявили, что «не располагают информацией о причинах проводимых оперативно-розыскных мероприятий». Но в компании опровергают информацию об обысках в петербургском офисе. Они подчернили, что «у Group-IB нет и не было офиса в Питере, это фейк», пишет «Фонтанка»

В ближайшее время пост руководителя компании займет другой основатель — Дмитрий Волков. В Group-IB добавили, что работа продолжается в штатном режиме.

Group-IB работает в области кибербезопасности, а также занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений. На сайте компании говорится, что Group-IB занимается консультацией российских и зарубежных спецслужб. В список клиентов также входят Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф, ВТБ, Ростех, «Мегафон», МТС, Билайн, Microsoft, «Азбука Вкуса» и другие.

