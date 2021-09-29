Музей-квартира Льва Гумилева на Коломенской улице открывается после ремонта

Лев Николаевич Гумилев, сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева, получил двухкомнатную квартиру в бывшем доходном доме на Коломенской улице в 1989 году. После его смерти в 1992 году обстановка была заботливо сохранена вдовой, Натальей Викторовной Гумилевой-Симоновской. В 2004 году квартира получила статус филиала Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.

Открытие новой экспозиции состоится в день рождения Льва Гумилева — 1 октября. Посетителям музея расскажут о жизни ученого на «тихой бестрамвайной улице», о гостях этого дома, о взаимоотношениях Гумилева с матерью, о том, как он сохранял память об отце.

Лев Гумилев родился 1 октября 1912 года в Петербурге. В В 1930-1940-е годы Гумилев сочинял стихи и прозу, на рубеже 1950-1960-х переводил поэзию с персидского языка. С 1931 года активно участвовал в геологических и археологических экспедициях — всего до 1967 года принял участие в 21 экспедиционном сезоне. Четырежды был арестован, в 1949 году осужден на 10 лет лагерей и реабилитирован в 1956-ом. Несколько лет работал в Эрмитаже, с 1962 года до выхода на пенсию в 1987 году состоял в штате научно-исследовательского института при географическом факультете ЛГУ. Скончался в 1992 году в возрасте 79 лет.