Анну Викалюк в Копейске знали многие. Она выросла в этом городе, а после окончания вуза работала журналистом в копейских изданиях. С декабря 2014 года по июль 2021 года Анна работала главным редактором газеты «Копейский рабочий». За это время газета и журналисты редакции получили ряд областных и всероссийских наград в конкурсах профессионального мастерства. Сама Викалюк также получала награды от губернатора и Законодательного Собрания области.

На посту главного редактора «Копейского рабочего» Викалюк прославила газету тем, что с ее номерами фотографировались голливудские звезды. Снимки появлялись благодаря Маргарите Сушкевич, которая родилась в Копейске и в 1990-х уехала в США. Несколько раз в год редакция отправляла через нее номера газеты Джону Тьюксбери, мужу Маргариты и кинопродюсеру. С «Копейским рабочим» снялись Блейк Лайвли, Джеки Чан, Николь Кидман, Николас Кейдж, Эмма Стоун и другие.