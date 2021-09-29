Скончалась бывший главный редактор газеты «Копейский рабочий» Анна Викалюк. При ней издание прославилось тем, что что с номерами газеты фотографировались звезды Голливуда — от Блейк Лайвли и Эммы Стоун до Николаса Кейджа и Джеки Чана.
Фото: «Копейский рабочий»
Анну Викалюк в Копейске знали многие. Она выросла в этом городе, а после окончания вуза работала журналистом в копейских изданиях. С декабря 2014 года по июль 2021 года Анна работала главным редактором газеты «Копейский рабочий». За это время газета и журналисты редакции получили ряд областных и всероссийских наград в конкурсах профессионального мастерства. Сама Викалюк также получала награды от губернатора и Законодательного Собрания области.
На посту главного редактора «Копейского рабочего» Викалюк прославила газету тем, что с ее номерами фотографировались голливудские звезды. Снимки появлялись благодаря Маргарите Сушкевич, которая родилась в Копейске и в 1990-х уехала в США. Несколько раз в год редакция отправляла через нее номера газеты Джону Тьюксбери, мужу Маргариты и кинопродюсеру. С «Копейским рабочим» снялись Блейк Лайвли, Джеки Чан, Николь Кидман, Николас Кейдж, Эмма Стоун и другие.
«Анна Викалюк была яркой личностью, интересным коллегой, хорошей мамой, уважаемым руководителем. У Анны осталась маленькая дочка. Судьба распорядилась так, что Анны не стало в 35 лет. В это невозможно поверить», — говорят коллеги Викалюк.
Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Анны Викалюк.
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