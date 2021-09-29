«Бабье лето в облаках»: синоптики рассказали о погоде на конец сентября в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 29 сентября, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует центральная часть антициклона. Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, дождей не ожидается.

Температура воздуха в городе составит +11…+13 градусов, по области +9…+14. Ветер ожидается юго-восточных направлений, слабый — 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 777 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы. «Санкт-Петербург: бабье лето в облаках», — резюмировал синоптик.

Как напоминает «Яндекс», самое холодное 29 сентября в Петербурге было в 1968 году, когда температура воздуха опустилась до 3 градусов ниже нуля. Самое теплое в 1981 году — 22 градусов со знаком «плюс».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», последний день первого месяца осени, 30 сентября, пройдет в Петербурге без осадков. Ветер юго-восточный, южный слабый. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +12..+14.

В пятницу, 1 октября, также обойдется без существенных осадков, ветер по-прежнему южный — от слабого до умеренного. В ночное время суток температура воздуха составит +4…+6 градусов, в дневное +10…+12. Атмосферное давление будет слабо понижаться.