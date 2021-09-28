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МЧС предупреждает: Петербург окутает сильный туман

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. На город опустится сильный туман 29 сентября. Об этом сообщают в главном управлении МЧС России по городу.

Фото: Shutterstock.com

 

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 29 сентября в ночные и утренние часы в Петербурге местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

В МЧС рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок на личном автомобиле. При внезапном возникновении тумана на дороге стоит снизить скорость или вообще остановится у обочины и переждать непогоду. Пешеходам также советуют оставаться дома, а при движении по краю проезжей части иметь при себе светоотражающие элементы на одежде.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 29 сентября будет переменная облачность. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 гр., днем +11...+13 градусов.

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