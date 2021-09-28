Петербург включили в топ-20 лучших городов мира

Рейтинг составляли исходя из туристической привлекательности, качества образования и количества вузов, удобной городской жизни, работы и ведения бизнеса. По всем этим показателям оказалось, что Петербург занял 17 позицию. В прошлом году город занимал 16 строчку.

Причиной потери места в рейтинге послужил тяжелый год со всплеском заболеваемости коронавирусом после Евро-2020 и экстремально жарким летом.

Из преимуществ составители списка выделили качество образования и насыщенную культурную жизнь. По мнению аналитиков, петербуржцы занимают первое место по образованности: в городе насчитали более 45 вузов и университетов. А по количеству музеев город занял второе место, а четвертую строчку — по достопримечательностям.

В разные годы Петербург занимал 54 и 35 места, пока в прошлом году не поднялся до 16 позиции. Также среди российских городов лидирующую строчку занимает Москва. Она обосновалась на четвертом месте. Столицу обогнали только Лондон, Париж и Нью-Йорк.

Напомним, Петербург обогнал другие регионы России как лучшее направление для городского туризма. По подсчетам Смольного, город является лидирующим по востребованности направлением наряду с Сочи.