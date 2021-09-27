Петербургского бизнесмена и организатора смертельного тура на Эльбрусе задержали. Он написал явку с повинной

Следователи возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». На допросе у следователя подозреваемый написал явку с повинной и дал подробные признательные показания. В ближайшее время следствие планирует просить суд об аресте мужчины.

Напомним, вечером 24 сентября группа альпинистов на Эльбрусе попросила о помощи из-за ухудшения погоды. Спасатели вышли на поиски человек на высоте 5 400 метров, поисково-спасательные работы велись более семи часов — пять человек погибли, 14 удалось спасти.

Сообщается, что организовывал восхождение на Эльбрус петербургский бизнесмен Денис Алимов. Он в 2019 году зарегистрировал в Мурино ИП, профиль которого — деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных туристических услуг.