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Петербургского бизнесмена и организатора смертельного тура на Эльбрусе задержали. Он написал явку с повинной

В Кабардино-Балкарии полицейские задержали петербургского бизнесмена Дениса Алимова. Его компания организовала восхождение на Эльбрус, во время которой погибли пять человек, в том числе и женщина из Петербурга, пишет «Фонтанка».

Фото: Shutterstock.com

Следователи возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». На допросе у следователя подозреваемый написал явку с повинной и дал подробные признательные показания. В ближайшее время следствие планирует просить суд об аресте мужчины.

Напомним, вечером 24 сентября группа альпинистов на Эльбрусе попросила о помощи из-за ухудшения погоды. Спасатели вышли на поиски человек на высоте 5 400 метров, поисково-спасательные работы велись более семи часов — пять человек погибли, 14 удалось спасти.

Сообщается, что организовывал восхождение на Эльбрус петербургский бизнесмен Денис Алимов. Он в 2019 году зарегистрировал в Мурино ИП, профиль которого — деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных туристических услуг.

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