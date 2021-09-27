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Суд отправил историка Соколова на 12,5 лет в колонию строгого режима. Жалоба адвокатов не прошла

Петербургский суд не стал уменьшать срок заключения для историка Олега Соколова. Жалоба, поданная адвокатом доцента СПбГУ, не была удовлетворена, пишет «Фонтанка».

На заседании 27 сентября судебная коллегия изменила лишь деталь в приговоре историку Олегу Соколову. В документах поменяли только место уничтожения патронов и обреза, из которого стрелял историк. Адвокаты Соколова настаивали на том, чтобы переквалифицировать приговор на убийство в состоянии аффекта, но срок сокращать не стали и оставили без изменений.

«Неужели вам не стыдно, это не суд», — прокомментировал решение Соколов.

В последнем слове историк уверял суд, что он плохо понимал, что происходит в ночь убийства. По его словам, он не смог стерпеть оскорблений в адрес своих дочерей.

Соколова приговорили к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. В СИЗО историк находится с ноября 2019-го, в его случае день под арестом засчитывается как день в тюрьме. Обвинение запрашивало для подсудимого 15 лет колонии строгого режима.

Напомним, в Петербурге произошло одно из самых громких преступлений последнего времени: доцент СПбГУ Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой сожительствовал. Известного историка извлекли из Мойки сотрудники МЧС – ученый пытался утопить части тела жертвы. «Собака.ru» рассказывает все, что известно о деле на данный момент.

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