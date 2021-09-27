Суд отправил историка Соколова на 12,5 лет в колонию строгого режима. Жалоба адвокатов не прошла

На заседании 27 сентября судебная коллегия изменила лишь деталь в приговоре историку Олегу Соколову. В документах поменяли только место уничтожения патронов и обреза, из которого стрелял историк. Адвокаты Соколова настаивали на том, чтобы переквалифицировать приговор на убийство в состоянии аффекта, но срок сокращать не стали и оставили без изменений.

«Неужели вам не стыдно, это не суд», — прокомментировал решение Соколов.

В последнем слове историк уверял суд, что он плохо понимал, что происходит в ночь убийства. По его словам, он не смог стерпеть оскорблений в адрес своих дочерей.

Соколова приговорили к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. В СИЗО историк находится с ноября 2019-го, в его случае день под арестом засчитывается как день в тюрьме. Обвинение запрашивало для подсудимого 15 лет колонии строгого режима.

Напомним, в Петербурге произошло одно из самых громких преступлений последнего времени: доцент СПбГУ Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой сожительствовал. Известного историка извлекли из Мойки сотрудники МЧС – ученый пытался утопить части тела жертвы. «Собака.ru» рассказывает все, что известно о деле на данный момент.