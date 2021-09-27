Не тот самый Пушкин: в Петербурге Александр Сергеевич на BMW сбил 12-летнего школьника

Все произошло накануне днем около дома № 10/1 на Туристской улице. 42-летний Александр Сергеевич Пушкин, адвокат Городской коллегии адвокатов ехал на своем авто и вне зоны пешеходного перехода сбил ученика шестого класса, который перебегал дорогу в неположенном месте. По предварительным данным, водитель с полным именем известного русского писателя не успел затормозить перед выбежавшим школьником.

Пострадавшего 12-летнего подростка отправили в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломом ребра и ушиб коленного сустава. Проводится проверка.

Напомним, накануне автомобиль марки BMW сбил двух девушек на Невском проспекте. Об аварии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». От удара их разбросало в разные стороны. У одной из пострадавших — травма головы, раздробленное бедро и большая потеря крови.