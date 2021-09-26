На улице Пестеля собираются восстановить фонтан и мемориальную стену в память обороны полуострова Ханко

«Сохранение исторического наследия, архитектурных памятников — наша обязанность. Эта работа будет продолжаться», — заявил Беглов. Кроме того, вице-губернатор Борис Пиотровский добавил, что у мемориала наладят работу фонтана. По его словам, создана рабочая группа с участием специалистов КГИОП, готовятся соответствующие предложения.