На улице Пестеля собираются восстановить фонтан и мемориальную стену в память обороны полуострова Ханко

Мемориальную стену с фонтаном в память героической обороны полуострова Ханко на улице Пестеля восстановят. Такое поручение дал губернатор Петербурга Александр Беглов, пишет пресс-служба Смольного.
«Сохранение исторического наследия, архитектурных памятников — наша обязанность. Эта работа будет продолжаться», — заявил Беглов. Кроме того, вице-губернатор Борис Пиотровский добавил, что у мемориала наладят работу фонтана. По его словам, создана рабочая группа с участием специалистов КГИОП, готовятся соответствующие предложения.
Мемориал на улице Пестеля — первый памятник, появившийся в Ленинграде после окончания Великой Отечественной войны. Барельеф высотой четыре этажа размещен на торцевой части дома, она была разрушена авиабомбой.
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