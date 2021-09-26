18+
  • Город
  • Город
Город

Кунсткамера приостановит продажу онлайн-билетов на несколько дней

В течение двух дней, 27 и 28 сентября, приобрести онлайн-билет в Кунсткамеру не получится. Об этом сообщили в соцсетях музея.

Фото: пресс-служба Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого

«27 и 28 сентября продажа онлайн-билетов на сайте музея не будет производится по техническим причинам. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении. При этом не уточняется, будут ли в эти дни продаваться билеты в кассах музея.

Напомним, впервые за пять лет билеты в Кунсткамеру подорожали. Уже с 1 мая за осмотр коллекции Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого нужно будет отдать 400 рублей вместо 300.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: