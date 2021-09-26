Кунсткамера приостановит продажу онлайн-билетов на несколько дней

В течение двух дней, 27 и 28 сентября, приобрести онлайн-билет в Кунсткамеру не получится. Об этом сообщили в соцсетях музея.
Фото: пресс-служба Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого
«27 и 28 сентября продажа онлайн-билетов на сайте музея не будет производится по техническим причинам. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении. При этом не уточняется, будут ли в эти дни продаваться билеты в кассах музея.
Напомним, впервые за пять лет билеты в Кунсткамеру подорожали. Уже с 1 мая за осмотр коллекции Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого нужно будет отдать 400 рублей вместо 300.
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