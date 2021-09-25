В эти выходные в Ботаническом саду пройдет традиционная осенняя выставка грибов

Для посетителей подготовили экспозицию свежих грибов, которые были собраны в лесах и парках Петербурга и Ленобласти, с подписанными этикетками. Также можно будет пообщаться со специалистами по вопросам, связанным со сбором и определением грибов, приобрести выпуски или полный комплект журналов Санкт-Петербургского микологического общества «Планета грибов» и увидеть грибные акварели Александра Вязьменского.

События будут проходить в выставочном павильоне Зеленый домик. Вход до 18:00.