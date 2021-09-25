18+
  • Город
  • Город
Город

В эти выходные в Ботаническом саду пройдет традиционная осенняя выставка грибов

В эти выходные, 25 и 26 сентября, в Ботаническом саду пройдет традиционная осенняя выставка грибов. Об этом рассказали в Instagram сада.

Для посетителей подготовили экспозицию свежих грибов, которые были собраны в лесах и парках Петербурга и Ленобласти, с подписанными этикетками. Также можно будет пообщаться со специалистами по вопросам, связанным со сбором и определением грибов, приобрести выпуски или полный комплект журналов Санкт-Петербургского микологического общества «Планета грибов» и увидеть грибные акварели Александра Вязьменского.

События будут проходить в выставочном павильоне Зеленый домик. Вход до 18:00.

Напомним, ранее петербургские грибники нашли черные лисички в Приморском районе города. В комментариях пользователи отметили, что никогда раньше не видели таких грибов и интересовались, какие они на вкус. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: