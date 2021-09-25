В эти выходные в Ботаническом саду пройдет традиционная осенняя выставка грибов

В эти выходные, 25 и 26 сентября, в Ботаническом саду пройдет традиционная осенняя выставка грибов. Об этом рассказали в Instagram сада.
Для посетителей подготовили экспозицию свежих грибов, которые были собраны в лесах и парках Петербурга и Ленобласти, с подписанными этикетками. Также можно будет пообщаться со специалистами по вопросам, связанным со сбором и определением грибов, приобрести выпуски или полный комплект журналов Санкт-Петербургского микологического общества «Планета грибов» и увидеть грибные акварели Александра Вязьменского.
События будут проходить в выставочном павильоне Зеленый домик. Вход до 18:00.
Напомним, ранее петербургские грибники нашли черные лисички в Приморском районе города. В комментариях пользователи отметили, что никогда раньше не видели таких грибов и интересовались, какие они на вкус.
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