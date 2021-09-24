18+
  • Город
  • Город
Город

В арке музея Анны Ахматовой со стен пропали все надписи. Выяснилось, что все не просто так

В арке музея Анны Ахматовой закрасили все стихи и надписи на стенах. Это увидела пользовательница твиттера Катя Поварешкина. Она выложила фотографии с места с подписью «мне сейчас стало кошмар как грустно».

На кадрах видно, обычно покрытые словами из песен, стихотворениями или другими милыми сочинениями стены в арке теперь закрашены темной краской. Обошли стороной только несколько картинок известных писателей. Девушка высказала по этому поводу слова огорчения.

Но как выяснилось, это обычная процедура. Когда надписей становится слишком много, стены фотографируют, а затем грунтуют и заново красят, чтобы освободить место для новых слов и идей, рассказали в пресс-службе музея для «Бумаги».

Как Музей Анны Ахматовой стал современным культурным пространством с джазовыми фестивалями в саду

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: