В арке музея Анны Ахматовой со стен пропали все надписи. Выяснилось, что все не просто так

На кадрах видно, обычно покрытые словами из песен, стихотворениями или другими милыми сочинениями стены в арке теперь закрашены темной краской. Обошли стороной только несколько картинок известных писателей. Девушка высказала по этому поводу слова огорчения.

Но как выяснилось, это обычная процедура. Когда надписей становится слишком много, стены фотографируют, а затем грунтуют и заново красят, чтобы освободить место для новых слов и идей, рассказали в пресс-службе музея для «Бумаги».