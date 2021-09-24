Александр Беглов снял с должности двух вице-губернаторов Петербурга

От государственной должности освободили двух вице-губернаторов города: Александра Бельского и Николая Бондаренко. Также от должности государственной гражданской службы Петербурга освобождены председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков, глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец, глава администрации Приморского района Николай Цед.

Это связано с тем, что они переходят на работу в Законодательное собрание Петербурга. Бывший вице-губернатор Бельский вошел городскую часть списка депутатов, а Бондаренко занял место в региональной группе.

Помимо этих госслужащих уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов покинет свой пост. Он избран депутатом в Законодательное собрание Петербурга седьмого созыва.

Напомним, петербургская городская избирательная комиссия утвердила окончательные итоги выборов в Законодательное собрание. Публикуем полный список депутатов седьмого созыва.

Также вечером 19 сентября в России завершились трехдневные выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Окончательные результаты обнародовали только 24 сентября. Вот как распределились мандаты.