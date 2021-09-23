Символ осени в зоопарке: в Петербург из Сибири привезли тигрицу Виолу

В Петербург животное перевезли из Зеленогорска еще в августе. До сегодняшнего дня она пробыла на карантине. Это необходимая мера, чтобы тигрице провели ветеринарное обследование, и она смогла адаптироваться к новой среде.

Хищной красавице Виоле в начале октября исполнится всего один год. Она еще совсем маленькая, но уже сейчас у нее зверский аппетит — она съедает по 5 кг мяса за день. Помимо интереса к еде, работники зоопарка отмечают, что тигрица очень любопытная, здоровая и активная. Ее поместили по соседству с тигром Амадеем.

«Тигры — одиночные животные, так что наши амурские питомцы живут в разных вольерах. Однако они рады услышать рычание сородича. Виола первая стала подавать голос Амадею. Полосатые хищники переговариваются через стенку и узнают друг друга все лучше. Надеемся, это начало тигриной дружбы!» — заявили сотрудники зоосада.

Посетители уже могут увидеть Виолу, но при одном условии. Тигрица еще очень маленькая и пугливая и сотрудники зоопарка просят не шуметь возле ее вольера. Сейчас практически все стекла ее нового жилища обклеены защитной пленкой, чтобы малышка постепенно привыкала к посетителям.

Как отмечают работники, окрас Виолы замечательно сочетается с опавшей осенней листвой, так что она по праву может считаться символом этой осени в зоопарке.