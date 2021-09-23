18+
  • Город
  • Город
Город

Парфюмеры создали духи с запахом петербургской пышки. Почувствуйте, как сахарная пудра, смешиваясь с корочкой, образуют карамельность

Парфюмеры из Петербурга решили создать серию духов для дома со знакомыми городскими запахами. Первый аромат — петербургской пышки. Почувствуйте, как сахарная пудра, смешиваясь с корочкой пышки, образуют карамельность!

Пышки в старейшей пышечной Петербурга на Большой Конюшенной улице. LenaLanette / Shutterstock.com

Разработкой серии духов для дома со знаковыми для города запахами занимается Гильдия парфюмеров Петербурга. Первый аромат коллекции — «Петербургская пышка», в котором сочетаются ванильные, жареные и карамельные ноты. Всего в запахе более 20 компонентов.

«Сахарная пудра, смешиваясь с корочкой пышки, образуют карамельность — долго бились над нюансом, чтобы сделать карамель красиво», — приводит «Петербургский дневник» описание аромата, которое дала президент гильдии Оксана Чернышова.

Производство серии духов для дома уже обсудили на круглом столе «Туризм и гастрономия в креативных индустриях». Сейчас парфюмеры трудятся над еще одним ароматом — корюшки.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: