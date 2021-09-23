Парфюмеры из Петербурга решили создать серию духов для дома со знакомыми городскими запахами. Первый аромат — петербургской пышки. Почувствуйте, как сахарная пудра, смешиваясь с корочкой пышки, образуют карамельность!
Пышки в старейшей пышечной Петербурга на Большой Конюшенной улице. LenaLanette / Shutterstock.com
Разработкой серии духов для дома со знаковыми для города запахами занимается Гильдия парфюмеров Петербурга. Первый аромат коллекции — «Петербургская пышка», в котором сочетаются ванильные, жареные и карамельные ноты. Всего в запахе более 20 компонентов.
«Сахарная пудра, смешиваясь с корочкой пышки, образуют карамельность — долго бились над нюансом, чтобы сделать карамель красиво», — приводит «Петербургский дневник» описание аромата, которое дала президент гильдии Оксана Чернышова.
Производство серии духов для дома уже обсудили на круглом столе «Туризм и гастрономия в креативных индустриях». Сейчас парфюмеры трудятся над еще одним ароматом — корюшки.
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