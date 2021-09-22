Бегуны — бегут, а центр перекрыт: как будет организовано движение в Петербурге в выходные дни

Движение автомобилей будет полностью прекращено в следующем порядке:

с 6:00 до 18:00 по нечетной стороне набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной реки Мойки;

с 13:20 до 13:55 по Благовещенскому мосту;

с 13:50 до 14:20 по Дворцовому мосту;

с 13:45 до 14:20 по Дворцовой набережной;

с 20:50 до 22:00 по Дворцовому мосту и Дворцовой набережной.

Также с полуночи 24 сентября до 7 утра 25 сентября будет запрещена остановка автотранспорта по нечетной стороне набережной Крюкова канала от Декабристов до набережной Мойки.

25 сентября с 8 утра до 12 дня из-за проведения забега «Кубок губернатора Санкт-Петербурга» движение транспортных средств по дороге к Шалашу Ленина от Приозерной улицы до площади у дороги на Глухое озеро будет прекращено.