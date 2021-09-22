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Исследование: в Петербурге больше 50% компаний работают удаленно

В 59% петербургских компаниях сотрудники работают удаленно. В Москве этот показатель выше — в столице работодатели перевели на удаленку порядка 65% персонала.

Фото: Shutterstock.com

 

В 30% таких петербургских компаний работников перевели на удаленную работу из-за пандемии коронавируса. В 35% предприятий в таком формате люди работают из дома постоянно. Еще 41% компаний вообще не имеет удаленных сотрудников. К таким выводам пришли исследователи из сервиса по поиску работы SuperJob.

Также в опросе просили ответить: какие работники почувствовали положительные и отрицательные стороны работы на удаленке. Так, 50% респондентов отметили, что переход на работу из дома позволил экономить на проезд и еду. Также опрошенные заявили, что благодаря работе из дома могут снизить контакт с заболевшими и не отвлекаться на офисный шум.

Из минусов: рабочий день стал ненормированным. На втором месте по раздражению заняла необходимость совмещать работу и быт. На третьем — сложности в коммуникации с коллегами. Около 27% сотрудников пожаловались, что им не хватает живого общения.

Напомним, сервис «Работа.ру» узнал у россиян, как долго они готовы работать удаленно. Как оказалось, некоторые респонденты хотели бы продолжить работать в таком режиме и после снятия всех ограничений.

Также перенесенный коронавирус повлиял на продуктивность жителей Петербурга. Почти половина (47%) жителей города из числа переболевших COVID-19 заметили общее снижение своей работоспособности.

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