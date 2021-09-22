Видео дня: медведь устроил лесные танцы на территории Нижне-Свирского заповедника 🐻

Как рассказали сотрудники Нижне-Свирского заповедника, «медведь-красавец с черными лапами» был замечен сразу в нескольких локациях. Он прислонялся к деревьям и «танцевал ламбаду» — на самом деле, конечно, просто чесал спинку.

Мнения сотрудников разделились: некоторые считают, что на видео два разных, просто очень похожих медведя, а некоторые полагают, что это один и тот же зверь. «Один хорошо, а два лучше — самое интересное, что животные продолжают «танцевать ламбаду» на камеру и поддерживают музыкальный флешмоб заповедных хозяев тайги», — резюмировали они.

Летом на территории заповедника также замечали косолапые танцы. Худенький, не очень крупный медведь отметился на участке старого местного самца, где находится знаменитое среди медведей заповедника чесальное дерево.

«Косолапый (косолапые?) из сегодняшнего видео немного похож на отмеченного ранее «залетного гастролера», однако однозначно определить, остался ли «новенький» с летнего времени на заповедной земле, пока не удалось», — добавили сотрудники заповедника.