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Фото дня: в парке Монрепо в разгар осени зацвела черемуха

В Выборге в парке Монрепо в конце сентября зацвела черемуха из-за аномально жаркого лета. На голых ветках распустились белые цветы. Это явление хоть и удивительное, но вполне вписывается в норму для Европейской части России, заявили в официальной группе парка ВКонтакте.

Как объяснила биолог заповедника Екатерина Сафронова, такое явление можно наблюдать при колебании температур.

«За лето дерево набрало почки, которые должны были распуститься в следующем году, но лето было засушливым, и вся растительность пребывала в угнетенном состоянии. А сейчас наступили благоприятные условия, много влаги – почки раскрылись», — объяснила биолог.

Специалист уверила, что осеннее цветение не приносит вреда дереву. По ее словам, в следующем году зацветет немного меньше плодов. Это связано с тем, что часть почек уже отцвела не в свое время.

Не так давно в Ленинградской области в ночь с 17 на 18 сентября заметили не совсем обычное северное сияние. Через облака удалось запечатлеть на видео природное явление и получилось что-то невероятное.

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