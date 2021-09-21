Скверы метеорологов, финансистов и часовщиков: новые имена получили безымянные сады Петербурга

Вот какие территории назвали в Петербурге:

Анфисин сад — на Наличной улице, у дома № 55.

Сквер Псковских Десантников — на улице Белы Куна, у дома № 24.

Сквер Генерала Андреева — в Сестрорецке, северо-западнее пересечения улиц Володарского и Пограничников.

Сквер Ваза — в Репине, на пересечении Привокзальной улицы и Привокзального переулка.

Голодаевский сквер — на набережной реки Смоленки, между домами № 1 и № 27.

Сквер Ивана Шинкарева — в Шушарах, на пересечении Колпинского шоссе и Центральной улицы.

Сквер Кронштадтской Славы — в Кронштадте, на Кронштадтском шоссе, у дома № 3.

Сквер Метеорологов — на Песочной набережной, между улицей Профессора Попова и рекой Карповкой.

Сквер Петра Егорова — на 6-й Советской улице, между Суворовским проспектом и Красноборским переулком.

Сквер Финансистов — на Суворовском проспекте, у дома № 61.

Сквер Часовщиков — в Петергофе, между Санкт-Петербургским проспектом и Эйхенской улицей.

Кожевниковский сквер — в Петергофе, на Ораниенбаумском шоссе, у дома № 5 по Собственному переулку.

Шереметевский сквер — вдоль Дачной реки, от улицы Лени Голикова до улицы Танкиста Хрустицкого.

Многие скверы получили свои наименования из-за связи с историческими местами, возле которых они расположены. К примеру, Шереметьевский сквер находится на территории бывшей усадьбы Шереметевых. Сквер Часовщиков располагается напротив Петродворцового часового завода. А Голодаевский сквер получил название по историческому имени острова Декабристов (Голодай). Познакомится подробнее со всеми историческими отсылками можно здесь.

Напомним, на Васильевском острове открыли сквер в честь фильма «Осенний марафон». Его разбили на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей — возле дома, где жил герой ленты Георгия Данелия Андрей Бузыкин, роль которого исполнил Олег Басилашвили. Посмотрите, каким сквер получился.