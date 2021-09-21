Скверы метеорологов, финансистов и часовщиков: новые имена получили безымянные сады Петербурга

В Петербурге 13 скверам присвоили новые названия. До недавнего момента они были безымянными. По решению топонимической комиссии имена получили скверы, которые расположены в том числе в Василеостровском, Петроградском, Курортном и Петродворцовом районах, сообщили в Смольном.
Фото: Shutterstock.com
Вот какие территории назвали в Петербурге:
- Анфисин сад — на Наличной улице, у дома № 55.
- Сквер Псковских Десантников — на улице Белы Куна, у дома № 24.
- Сквер Генерала Андреева — в Сестрорецке, северо-западнее пересечения улиц Володарского и Пограничников.
- Сквер Ваза — в Репине, на пересечении Привокзальной улицы и Привокзального переулка.
- Голодаевский сквер — на набережной реки Смоленки, между домами № 1 и № 27.
- Сквер Ивана Шинкарева — в Шушарах, на пересечении Колпинского шоссе и Центральной улицы.
- Сквер Кронштадтской Славы — в Кронштадте, на Кронштадтском шоссе, у дома № 3.
- Сквер Метеорологов — на Песочной набережной, между улицей Профессора Попова и рекой Карповкой.
- Сквер Петра Егорова — на 6-й Советской улице, между Суворовским проспектом и Красноборским переулком.
- Сквер Финансистов — на Суворовском проспекте, у дома № 61.
- Сквер Часовщиков — в Петергофе, между Санкт-Петербургским проспектом и Эйхенской улицей.
- Кожевниковский сквер — в Петергофе, на Ораниенбаумском шоссе, у дома № 5 по Собственному переулку.
- Шереметевский сквер — вдоль Дачной реки, от улицы Лени Голикова до улицы Танкиста Хрустицкого.
Многие скверы получили свои наименования из-за связи с историческими местами, возле которых они расположены. К примеру, Шереметьевский сквер находится на территории бывшей усадьбы Шереметевых. Сквер Часовщиков располагается напротив Петродворцового часового завода. А Голодаевский сквер получил название по историческому имени острова Декабристов (Голодай). Познакомится подробнее со всеми историческими отсылками можно здесь.
Напомним, на Васильевском острове открыли сквер в честь фильма «Осенний марафон». Его разбили на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей — возле дома, где жил герой ленты Георгия Данелия Андрей Бузыкин, роль которого исполнил Олег Басилашвили. Посмотрите, каким сквер получился.
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