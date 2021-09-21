Тепло придет, но ненадолго: синоптики рассказали о погоде в Петербурге на три дня

Во вторник по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге будет переменная облачность, воздух прогреется лишь до +10 градусов, что делает день самым прохладным на неделе. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, температура в городе на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Днем существенных осадков в городе не ожидается, однако в конце дня местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный будет достигать 10 м/с.

А специалисты Росгидромета обещают, что тепло начнет приходить в город со среды. Кратковременные дожди все же останутся, но будут идти реже, а ветер сменится на южный. Уже 22 сентября потеплеет до +12 градусов. Небольшие осадки будут идти только ночью, да и ветер слегка стихнет. А вот 23 сентября в городе покажется настоящее солнце, а дождей и вовсе прекратятся. Воздух также прогреется до +12 градусов.

В Ленинградской области в ночь с 17 на 18 сентября заметили не совсем обычное северное сияние. Через облака удалось запечатлеть на видео природное явление и получилось что-то невероятное.