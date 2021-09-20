Как рассказали в пресс-службе комитета, взрыв произошел на территории объекта культурного наследия «Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник». Предположительно, это могло произойти при съемке кинофильма или ролика, отмечается в сообщении.

В ведомстве усмотрели в действиях неизвестных признаки преступления: «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Кроме того, комитет подчеркивает, что уже неоднократно направлял обращения администрации Адмиралтейского района и КИО, требуя исключить свободный доступ на объект и обеспечить ограждение аварийных участков и круглосуточную охрану, в том числе пожарную.

Напомним, на Октябрьской набережной в Петербурге загорелось здание «Невской мануфактуры». Спустя четыре часа огонь бушевал на 10 тысячах квадратных метров здания. Локализовать пожар удалось к 22:30, утром и днем 13 апреля работы по тушению продолжились. По состоянию на утро 14 апреля спасатели продолжают работу на пожаре. По официальным данным, погиб один пожарный, трое сотрудников МЧС получили травмы.