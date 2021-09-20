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В Ленобласти ужесточили правила посещения учреждений образования, здравоохранения и соцзащиты

В Ленинградской области ужесточили правила посещения учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты с круглосуточным пребыванием. Рассказываем, как теперь туда попасть.

Фото: Shutterstock.com

Постановление, подписанное губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, вносит только одно, но, как говорят в пресс-службе правительства региона, «важное изменение в основной «антиковидный» документ Ленобласти». Оно запрещает посещение учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты с круглосуточным пребыванием. Исключение делается лишь для одного из близких родственников пациента. Посетитель должен представить один из документов:

  • Сертификат о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19;
  • Справка о заболевании в течение последних полугода;
  • Отрицательный результат ПЦР-тестирования не позднее 72 часов.

Встречи необходимо организовать преимущественно на открытом воздухе, или в отдельном помещении по предварительной записи с использованием СИЗ. Постановление вступает в силу 20 сентября.

Напомним, ранее в Ленинградской области отменили требование об обязательной вакцинации 80% сотрудников ряда отраслей — в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, торговли, транспорта и других. Вместо этого всем работодателям рекомендовано «принять необходимые меры для вакцинации». Это требование было введено в регионе в июне.

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