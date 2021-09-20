Дефицит бюджета Петербурга после корректировки сократится более чем в 25 раз

В новом проекте корректировки бюджета планируемые доходы увеличатся на 130,8 млрд рублей — с 651,7 млрд до 782,5 млрд рублей. Доходы города увеличатся как за счет роста налоговых поступлений, так и за счёт поступлений из федерального бюджета.

Предполагается, что вырастут поступления от налога на прибыль, на доходы физических лиц и налога по упрощенке. Собственные доходы города в 2021 году увеличиваются на 113,4 млрд рублей или на 18%. На 17,4 млрд рублей вырастет объем безвозмездных поступлений. Из них 15 млрд рублей — из федерального центра.

Расходы тоже вырастут — на 44,7 млрд рублей: с 741,4 млрд до 786,1 млрд рублей. Федеральные деньги пойдут в основном на борьбу с коронавирусом, на детские выплаты и модернизацию здравоохранения. Более 8 млрд рублей направят из городского бюджета на улучшение жилищных условий петербуржцев.

Чтобы не допустить роста тарифов, на 8,7 млрд рублей увеличатся субсидии ресурсоснабжающим организациям и на 5,3 млрд — транспортным предприятиям. Дополнительные средства планируется направить на приобретение двух детских садов и строительство Лиговского путепровода.

Однако дефицит при этом сократится на 86,1 млрд — до 3,6 млрд рублей — и будет составлять 0,5% от собственных доходов бюджета. Ранее эта цифра составляла 14,4%.

Напомним, в Центральном банке России заявили, что не видят препятствий для внедрения цифрового рубля. Его тестирование начнется в январе 2022 года. А еще международная платежная система Visa увеличит в России часть межбанковских комиссий за оплату картами. Изменения произойдут уже в следующем году.