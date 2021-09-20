«Мой отпуск через два дня заканчивается, а отпускных за коронавирус так и нет. И их нет даже у коллег, которые раньше в отпуска ходили. Руководство говорит, что комитет не перечисляет деньги», — приводит «Фонтанка» слова сотрудницы Покровской больницы. В пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга о задержке выплат знают, но не отвечают — так как средства начисляют не из бюджета города.

«Деньги приходят из правительства РФ. Последний раз поступали в июле. Ждем новый транш. Потребность заявлена», — отметили в Комздраве.

Точное число медиков, ожидающих повышенных отпускных, в Комитете по здравоохранению не называют. По последним данным, в одной Покровской больнице выплаты получили только за второй квартал 2021 года.

На оплату повышенных отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинским и социальным работникам, которые заботятся о заболевших коронавирусом, в июле 2021 года правительство России выделило более 8,3 миллиарда рублей. Их должны были получить все, кому в прошлом году были назначены стимулирующие выплаты — это о врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи, а также сотрудники социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска.